В Канаде проходят мероприятия в память погибших в результате катастрофы самолета МАУ. Фото

Участие в мемориальном мероприятии в Университете Альберты в Эдмонтоне принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил, что будет добиваться справедливости и наказания виновных в трагедии, жертвами которой стали 57 канадцев.
«Этой трагедии не должно было быть. Я хочу заверить вас, что вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку в это чрезвычайно сложное время... Вы поставили перед нами цель - достичь справедливости и ответственности за вас... Мы не остановимся, пока не получим ответы», - заявил Трюдо.
Не менее 13 жертв авиакатастрофы были из канадского Эдмонтона. В Университете Альберты собралось около 2300 человек, чтобы почтить память погибших.
Мероприятие в память жертв авиакатстрофы состоялось и в Торонто. Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале местного университета. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.
Напомним, трагедия произошла утром 8 января. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Ответственность за катастрофу самолета МАУ взяло на себя иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции».