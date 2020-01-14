Жители запорожской многоэтажки выступают против строительства ТЦ на участке перед домом. Видео

Жители многоэтажного дома по улице Украинской, 2 в Запорожье написали петицию и выступают против застройки участка перед их домом торговым центром, паркингом и еще одной многоэтажкой. Об этом они рассказали UA: ЗАПОРІЖЖЯ.
В течение многих лет жильцы обустраивали придомовой участок: установили детскую пощадку, окультуривали землю, высаживали деревья и цветы. В маленьком сквере часто выходят на прогулку молодые мамы с детьми, пенсионеры.
Сами запорожцы отмечают, что на облагороженной территории постоянно много людей, потому что больше зеленых зон поблизости нет. Кроме того, само строительство может быть опасным, поскольку неизвестно, кто застройщик, кто директор, какой капитал у строительства, также не было предоставлено разрешительных документов, и неизвестно, сколько это строительство будет продолжаться.
Местные жители боятся, что с началом строительства может разрушиться и их многоэтажка, поскольку она уже старая. Поэтому они требуют запретить строительство жилого дома, торгового центра и стоянок на зеленой территории.
«На зелёной территории хотят построить торговый комплекс и жилой дом возле нашего дома по ул. Украинской 2. Мы этого не хотим, т. к. практически вся территория возле жилого дома будет занята дорогами и стоянка и для автомобилей (как возле АШАНА). Разве это нормально?! Жильцов дома поставили перед фактом! Зачем мы трудились, зачем садили деревья, зачем устанавливали детскую площадку? Как так? Разве мало места для постройки? Зачем рушить и убивать зелень города?» - сообщает в тексте петиции местная жительница Юлия Шевченко.
Как отметил заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Запорожского городского совета Павел Назаренко, целевое назначение этого участка – с 2008 года – строительство многоэтажного жилого дома.
– Чисто технически – оно там возможно. Технически относительно использования территории. Технически относительно размещения отдельного жилого дома мы еще не рассматривали документы, к нам они не приходили, - отметил Павел Назаренко.
Правом аренды земли, согласно публичной кадастровой карты, обладает компания ООО «Консалт Инвест». Руководитель компании Денис Стокоз отметил, что сейчас прорабатывается план строительства одноподъездного девятиэтажного дома с обустроенными пристроенными коммерческими помещениями и сквером рядом с ним.
- Этот участок у нас в аренде очень давно. И мы сейчас прорабатываем концепцию, такую, которая соответствовала бы всем правилам и существующим нормативам. Мы работаем над концепцией проекта таким образом, чтобы он вписывался в имеющуюся застройку и не вредил тем людям, которые живут в этом квартале.
Окончательный проект застройщик обещает показать уже после 20 января.