В Иране журналисты государственной информационной службы уволились и извинились за «13 лет лжи»

Двое иранских журналистов государственной информационной службы уволились и извинились за «13 лет лжи». Об этом сообщает Fox News во вторник, 14 января.
Один иранский журналист опубликовал в Instagram извинения, которые позже были удалены.
«Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты ... Простите меня за те 13 лет, которые я лгал», - написал он, имея в виду сбитый иранскими военными самолет МАУ.
Несколько телеведущих также выступили с похожими заявлениями. По словам журналистки, которая проработала больше 21 лет на телевидении, она решила уйти и никогда больше не работать в СМИ.
«Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Извините», – заявила телеведущая.