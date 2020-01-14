В Иране журналисты государственной информационной службы уволились и извинились за «13 лет лжи»

РепортерUA 14 Янв 2020 - 12:04

Двое иранских журналистов государственной информационной службы уволились и извинились за «13 лет лжи». Об этом сообщает Fox News во вторник, 14 января.

 

Один иранский журналист опубликовал в Instagram извинения, которые позже были удалены.

«Мне было очень трудно поверить, что наши люди были убиты ... Простите меня за те 13 лет, которые я лгал», - написал он, имея в виду сбитый иранскими военными самолет МАУ.

Несколько телеведущих также выступили с похожими заявлениями. По словам журналистки, которая проработала больше 21 лет на телевидении, она решила уйти и никогда больше не работать в СМИ.

«Я никогда не вернусь к телевидению. Я не могу продолжать свою работу в средствах массовой информации. Извините», – заявила телеведущая.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какие новогодние локации в Запорожье понравились больше всего?
Loading...