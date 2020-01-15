В Шевченковском районе Запорожья сбили пенсионера: полиция ищет свидетелей. Фото

РепортерUA 15 Янв 2020 - 11:05

В Шевченковском районе Запорожья водитель легкового автомобиля сбил пешехода. В результате аварии мужчину доставили в больницу, где он умер. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла сегодня, 15 января, около 5:10 на улице Витражной.

На месте происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля «Форд Куга», мужчина 1981 года рождения, сбил пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате аварии пешеход, мужчина в возрасте около 70 лет, личность которого устанавливается, был доставлен в больницу, где он умер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция обращается к свидетелям ДТП или граждан, обладающих информацией о личности погибшего, и водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987- 94-44 или 102.

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