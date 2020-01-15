Закон о реестре педофилов опубликован в «Голосе Украины»

РепортерUA 15 Янв 2020 - 13:05

Закон о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за такие преступления, опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон № 409-IX также опубликован на сайте издания. Законом, в частности, создается Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, который должен стать предохранителем для повторения подобных преступлений.

В реестр вносятся сведения относительно фамилии, имени, отчества осужденного, даты рождения, места жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, уголовного наказания, которое к нему было применено, информацию о фактически отбытом им наказании, а также о нарушении правил административного надзора.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае, если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Информация о лице исключается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда. Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов досудового расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Кроме того, закон усиливает ответственность за преступления, предусмотренные ст. 152, 153 Уголовного кодекса Украины, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, лицом, ранее совершавшим такие преступления (в случае их повторности) - до пожизненного лишению свободы.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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