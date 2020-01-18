В запорожской ОГА лишат премий бюджетников из-за ограниченного финансирования. Документ

РепортерUA 18 Янв 2020 - 18:14

Запорожская облгосадминистрация просит руководителей ведомственных учреждений и учреждений охраны здоровья, образования и культуры «затянуть пояса» сотрудникам. Это связано с ограниченным бюджетным финансированием.

В распоряжении редакции РепортерUA имеется соответствующий документ, подписанный первым заместителем главы ОГА Иваном Федоровым. Согласно распоряжения, выплаты премий сотрудникам отменяются.

«Областная государственная администрация в связи с ограниченными финансовыми ресурсами областного бюджета, просит рассмотреть вопрос относительно сокращения платежей на расходы, связанные с премированием работников ведомственных учреждений и учреждений охраны здоровья, образования и культуры», – говорится в распоряжении.

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