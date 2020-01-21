В Запорожье стреляли во владельца ресторана «Венеция»: подозреваемый в розыске. Фото

РепортерUA 21 Янв 2020 - 10:06

На Космосе в Запорожье в ночь с воскресенья на понедельник произошла стрельба в ресторане «Венеция». Информацию подтвердили в полиции.

Конфликт произошел между посетителем и владельцем ресторана, который заступился за сотрудника. Гость вернулся спустя время с оружием и выстрелил в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В полиции сообщают, что по факту открыто уголовное производство. Ведутся следственные и оперативно-поисковые мероприятия.

Известно, что преступление совершил 36-летний Павел Голдинов, проживающий в Запорожье. Мужчину объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство двух человек.

public://uploads/photos/82579429_122831135591979_6996042992612016128_n.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Какие новогодние локации в Запорожье понравились больше всего?
Loading...