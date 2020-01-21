В Запорожье стреляли во владельца ресторана «Венеция»: подозреваемый в розыске. Фото

На Космосе в Запорожье в ночь с воскресенья на понедельник произошла стрельба в ресторане «Венеция». Информацию подтвердили в полиции.
Конфликт произошел между посетителем и владельцем ресторана, который заступился за сотрудника. Гость вернулся спустя время с оружием и выстрелил в мужчину. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В полиции сообщают, что по факту открыто уголовное производство. Ведутся следственные и оперативно-поисковые мероприятия.
Известно, что преступление совершил 36-летний Павел Голдинов, проживающий в Запорожье. Мужчину объявили в розыск. Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство двух человек.