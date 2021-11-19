Расчленил и выбросил в мусор: в Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве. Фото. Видео

РепортерUA, фото и видео полиции 19 Ноя 2021 - 13:43

В Киеве полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были найдены в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию в четверг, 18 ноября, поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов обнаружены части тела человека.

В течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разыскали предполагаемого подозреваемого. Фигурантом оказался 32-летний житель другой области.

Предварительно установлено, что во время совместного употребления алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник убил 42-летнего хозяина квартиры.

Около суток после убийства злоумышленник находился в квартире. Чтобы избавиться от тела, он купил ручную пилу по металлу и расчленил тело в ванной комнате. Несколько раз он вынес части тела в мусорный бак возле соседнего дома.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

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