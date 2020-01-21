В Минкульте опубликовали закон о наказании журналистов за дезинформацию

Министерство культуры, молодежи и спорта обнародовало законопроект о дезинформации, который также предусматривает наказание для СМИ и журналистов за распространение ложной информации, документ опубликован на сайте ведомства. Обсуждение закона запланировано на 28 января.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал обнародованный проект закона. По его словам, данный документ предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность.
«В опубликованной Минкультом сравнительной таблице к проекту Закона «..по обеспечению национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации» детализируется усиленное государственное регулирование деятельности украинских журналистов, вводится должность правительственного уполномоченного по блокированию информации и медиа (по ускоренной судебной процедуре), вводится уголовная ответственность – с заключением до 7 лет.
Государство будет предоставлять СМИ «Индекс доверия» (будет действовать один год). О доверии говорится и в работе Уполномоченного по вопросам информации. Именно через электронную систему доверия он потребует в СМИ опровержения дезинформации и будет пугать следующим судебным преследованием.
У Уполномоченного будет право просить заблокировать доступ к любому сайту в Украине или, например, телеграмм-каналу, если он анонимный, что нарушает требования по прозрачности распространителей массовой информации в сети Интернет (статья 55, правка в Закон об информации).
Ключевая идея Минкульта – введение по сути лицензирования журналистской профессии. В Украине будут работать журналисты и «профессиональные журналисты». Закон содержит специальный раздел – «Самоуправление журналистов Украины», которым государство в двадцати (!) статьях регламентирует деятельность специальной «Ассоциации профессиональных журналистов Украины», – написал Сергей Томиленко в facebook.
По его словам, закон является враждебным к украинским журналистам и нацелен на контроль над СМИ, что, по мнению главы НСЖУ, противоречит демократии.
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Отметим также, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило сравнительную таблицу проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации». Таблица доступна по ссылке.