Ряд школ и детсадов Запорожской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

По состоянию на 23.01.2020 года количество отсутствующих по болезни учащихся общеобразовательных школ области по сравнению с прошлой неделей выросло с 5,8% до 8,4%. В том числе из-за ОРВИ отсутствуют 6,3% учащихся (на прошлой неделе было 4,3%).
Как сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра, из-за высокого уровня заболеваемости учеников ОРВИ в Бердянске приняли решение о временном прекращении функционирования школ и внешкольных заведений с 25 января по 31 января 2020 года.
Кроме того, полностью прекращены занятия детей еще в четырех школах области (Тымошевской ООШ Михайловского района, Молочанской ООШ Токмакского района, Новоалексеевском НВК Приморского района и Владовской ООШ Черниговского района).
Также по приказам руководителей территориальных отделов образования (31 приказ ТИО) частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области (из них: 23 учебных заведения г. Запорожье, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов).
– Из-за высокого уровня заболеваемости детей ОРВИ, всего в семими учреждениях дошкольного образования области прекращено функционирование 8 групповых ячеек (в том числе: ДУЗ №14 (2 группы) и по одной группе в ДОУ № 244, № 282, № 235, № 286 и № 229 г. Запорожье, а также дошкольная группа Хмельницкого НВК Черниговского района).