В Запорожье еще одну школу закрывают на карантин

С завтрашнего дня, 31 января, запорожскую гимназию № 71 закрывают на карантин в связи с заболеваемостью учеников на грипп и ОРВИ. Об этом РепортерUA рассказала директор гимназии Людмила Терновская.
Сегодня в учреждении сокращенный учебный день, а с завтрашнего дня гимназия закрывается на недельный карантин. Как отметила директор, еще во вторник было принято решение закрыть на карантин первые классы.
«Мы подсчитали количество детей и учителей, обратившихся в мдицинский кабинет. Решили не рисковать и закрыть на карантин все классы. Количество заболевших детей составило 30%, среди заболевших также педагоги. Все документы, мониторинг числа заболевших мы подаем непосредственно в Департамент образования городского совета. По городу уже много школ закрылись на карантин», – подчеркнула Людмила Терновская.
Как сообщал РепортерUA ранее, на прошлой неделе в Запорожской области зарегистрировано 10 894 случаев острых респираторных инфекций. Это на 27% выше, чем на прошлой неделе и на 8% выше среднего многолетнего показателя.
На четвертой неделе года превышение среднего многолетнего уровня зарегистрировано в г. Бердянск - на 7% и Запорожском районе - на 19%. Приостановлен учебный процесс во всех 19 школах г. Бердянск, а также в с. Азовское, Нововасильевка, Роза, кроме этого приостановлено проведение массовых мероприятий и кружковой работы в учреждениях культуры и спорта.
По отдельным школам из-за высокого уровня заболеваемости учеников ОРВИ полностью приостановлены занятия детей в 3-х школах области (Михайловский, Токмакский, Черниговский районы). Кроме того, частично приостановлен учебный процесс в 51 классе 27-ми школ области. Из-за высокого уровня заболеваемости детей в целом в 7-ми учреждениях дошкольного образования области (Запорожье и Черниговский район) прекращено функционирование 8 групп.