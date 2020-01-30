ВОЗ обратилась к миру из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения обратилась ко всем странам мира с призыывом усилить меры по противодействию новому виду коронавирусу из Китая. Об этом говорится в заявлении ВОЗ в четверг, 30 января.
Также все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных. Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.
Также в организации призывают поддерживать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что вспышка вируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами коронавируса стал 171 человек, 8 152 инфицированы.