Львовский «Наполеон» пытался поджечь ворота СИЗО и двух отделений полиции. Фото

На проспекте Свободы во Львове задержали 40-летнего водителя автомобиля Mercedes S500, который называл себя «Наполеоном», а также пытался поджечь ворота Львовского СИЗО и двух отделений полиции.
Как сообщает Zaxid.net, сегодня утром задержанный поджег автомобильные шины под воротами Львовского СИЗО и вблизи двух отделений полиции – Галицкого отдела на улице Мартовича и Шевченковского отдела на улице Академика Кучера.
«Около 7:30 неизвестный на автомобиле подъехал к воротам Львовского СИЗО на улице Данилишина в центре Львова, бросил под ворота автомобильную шину и поджег ее, после чего сел в автомобиль и скрылся. На место происшествия вызвали пожарных, огонь потушили. Об этом факте сообщили полицию», – говорится в сообщении.
Впоследствии в полицию обратился сам поджигатель.
«Мужчина, представившийся Наполеоном, сообщил, что он сейчас находится в 88-м номере одного из отелей в центральной части города. Он рассказал, что он совершил три поджога. Туда же сразу направили экипаж», – рассказал командир взвода патрульной полиции Александр Савицкий.
В отеле подозреваемого не обнаружили. Но когда патрульные вышли на улицу, то увидели автомобиль Mercedes, который подходил под ориентировку. Водителя задержали. Он вел себя неадекватно и агрессивно.
«Была реальная угроза жизни и здоровью полицейских, поэтому приняли решение разбить окно. Водитель предпринял попытку побега, но был сразу задержан. При визуальном осмотре автомобиля обнаружили две шины в багажнике и одну в салоне», – отметил Савицкий.
Этот же автомобиль Mercedes, который был припаркован с нарушением, полицейские обнаружили еще в воскресенье вечером. Тогда на его номерных знаках были листы бумаги с оскорбительными надписями в отношении полицейских.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины).