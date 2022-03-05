Запорожская область получила гуманитарный груз со Львова. Фото

Сегодня, 5 марта, в Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи от жителей западных областей. Это продукты питания и медикаменты, самые необходимые вещи и средства гигиены.
– Спасибо львовянам, которые собрали эти вещи, и всем другим, кто был задействован в транспортировке груза в Запорожье. Гуманитарную помощь получат первые города и поселки, где больше всего ощущается проблема в этих вещах. Те территории, с которыми мы потеряли коммуникации, и где небольшие запасы на местах. В списке есть и Васильевка. Но пока нет возможности отправить полноценный грузовик. По возможности, гуманитарку будем передавать легковыми авто. – отметил заместитель председателя Запорожской областной военной администрации Руслан Шиханов.
Это только первый такой поезд. Украина ожидает еще не один такой груз помощи от наших зарубежных партнеров.
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