Мужчин, которые эвакуировались на Львовщину, просят встать на военный учет

РепортерUA 02 Мар 2022 - 13:55

Согласно приказу Львовской областной военной администрации от 2 марта, гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.

Как написал в своем Telegram-канале мэр города Львов Андрей Садовой, на время военного положения в Украине такие приказы военных администраций обязательны к выполнению.

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