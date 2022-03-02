Мужчин, которые эвакуировались на Львовщину, просят встать на военный учет

Согласно приказу Львовской областной военной администрации от 2 марта, гражданам Украины мужского пола, в возрасте от 18 до 60 лет, прибывшим во Львовскую область в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.
Как написал в своем Telegram-канале мэр города Львов Андрей Садовой, на время военного положения в Украине такие приказы военных администраций обязательны к выполнению.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.