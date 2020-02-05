В аэропорту Стамбула разбился пассажирский самолет. Видео

РепортерUA 05 Фев 2020 - 18:35

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk.

По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся. По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.

«Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб», - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.

Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.

 

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