В аэропорту Стамбула разбился пассажирский самолет. Видео

В аэропорту им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет, сообщает телеканал CNN Turk.
По данным NTV, самолет рейса Измир-Стамбул самолет выехал за пределы ВПП и загорелся. По данным СМИ, всех пассажиров эвакуировали, на борту находились 117 человек.
«Самолет совершил жесткую посадку, никто не погиб», - заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Туран.
Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. По предварительным данным, причиной аварии мог стать сильный ветер при заходе на посадку.