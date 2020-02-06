В Мелитопольском районе перевернулась маршрутка с пассажирами: шесть пострадавших. Фото

В Мелитопольском районе сегодня, 6 февраля, сегодня перевернулось маршрутное такси. Шесть пассажиров пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, авария произошла около 7:30 на 459 километре автодороги «Одесса-Мелитополь-Новоазовск». Водитель пассажирского микроавтобуса «Mercedes Sprinter», мужчина 1973 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на обочину. В результате автомобиль перевернулся.
В момент ДТП в салоне находилось шесть пассажиров, четверо жителей Приазовского района и двое жителей Мелитополя. Пассажиры получили телесные повреждения разной степени тяжести и самостоятельно обратились за медицинской помощью. Пятеро из них госпитализированы в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.