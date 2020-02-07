Запорожца подозревают в организации борделя на ул. Сталеваров. Фото

Запорожца подозревают в организации места разврата и втягивании женщин в занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Сообщается, что 50-летний мужчина создал в одном из помещений по улице Сталеваров бордель, где около 5 женщин оказывали услуги сексуального характера клиентам. Вчера, 6 февраля, во время проведения оперативных мероприятий, мужчина привел за 800 гривен проститутку для оказания клиенту услуг сексуального характера.
Правоохранители провели обыск помещения, где располагался бордель. В результате изъяли денежные средства, рабочие записи, мобильные телефоны. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к совершению преступления.
Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.