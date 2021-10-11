В Запорожье работало два борделя, в которых проводилась скрытая видеосъемка клиентов. Фото

РепортерUA 11 Окт 2021 - 11:12

В Запорожье миграционная полиция пресекла деятельность двух борделей, в которых проводилась скрытая видеосъемка клиентов. Заведения работали под видом массажных салонов. В них девушки систематически предоставляли клиентам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, жительница Кировоградской области 1990 года рождения и Запорожской области 1989 года рождения подбирали девушек в возрасте от 18 до 30 лет для предоставления в так называемых массажных салонах услуг сексуального характера. В обоих салонах работало до десяти девушек. За это «массажистки» получали до 10 000 гривен с одного клиента.

6 октября правоохранители провели обыски в двух помещениях в Александровском и Вознесеновском районах Запорожья. Во время проведения следственных действий работники полиции изъяли более 8000 гривен, 3 банковских терминала, визитки, подарочные сертификаты на предоставление массажных услуг, видеорегистраторы, которые осуществляли скрытую съемку, графики работ, черновые записи, а также другие документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Собранные материалы направлены для проведения ряда специальных экспертиз, по результатам которых будет решен вопрос сообщение фигурантам дела о подозрении. Им грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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