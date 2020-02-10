Эксперты ВОЗ прибыли в Китай для изучения коронавируса

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в Китай для исследования нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил на пресс-конференции генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Гебрейесус уточнил, что эксперты ВОЗ будут оказывать помощь властям Китая в расследовании причин появления нового типа коронавируса. По его словам, понадобилось около двух недель для согласования с властями Китая разрешения на прибытие экспертов ВОЗ.
Глава ВОЗ отметил, что на данный момент зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у людей, которые не посещали Китай и это может стать искрой, которая станет большим огнем.