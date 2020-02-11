За неделю от гриппа в Запорожской области скончались три человека

За последнюю неделю в Запорожской области зафиксировали три смерти из-за осложнений гриппа. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр.
Шесть дней назад, 5 февраля, в 9-й городской больнице скончалась 68-летняя жительница Запорожья. Она заболела 26 января и в тот же день обратилась за медицинской помощью. В результате лабораторного обследования удалось установить, что женщина заболела вирусом гриппа А.
10 февраля в 9-й городской больнице скончалась от гриппа 69-летняя женщина. Она заболела 31 января, обратилась за помощью 3 февраля, а 6-го февраля ее госпитализировали в реанимацию. Обнаружен вирус гриппа А.
В поселке Кирилловка 8 февраля гриппом заболел 16-летний подросток. За медицинской помощью он не обращался, и уже 10 февраля ребенка не стало. Результат исследования ожидается завтра.
Никто из умерших не был привит от гриппа.
Напомним, что в январе 2020 года в регионе уже регистрировались два смертельных случая гриппа у жителей Запорожья и Запорожского района. Таким образом, с начала года в области зарегистрировано пять смертей от осложнений гриппа.