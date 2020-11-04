В медцентры Запорожья начала поступать вакцина против гриппа

В настоящее время проводятся прививки в медицинской клинике «ВитаЦентр» (вакцина «Ваксигрип тетра»). Стоимость услуги составляет 550-580 грн.
Другие медицинские учреждения ожидают поступление вакцины в ноябре. Ориентировочно поставки вакцины будут с 07.11.2020). Ожидаются вакцины «Джи Си Флу» (Корея), «Ваксигрип тетра» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды»).
Перечень медицинских учреждений Запорожья, которые проводят прививки против гриппа:
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Медицинская клиника «ВитаЦентр» (ул. Седова, 3) (061) 289-07-05;
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Медицинский центр «Енамед» (ул. Олександривська, 6) (061) 764-24-62, (061) 764-56-19, 067-618-25-64;
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Медицинский центр «Лавка жизни» (ул. Украинская, 57а) (061) 701-11-03, 050-341-80-17, 096-538-78-78;
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Амбулатория страховой медицины (ул. Сталеваров, 17) (050) 322-33 -77;
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Медицинский центр «Кенгуру» (ул. Победы, 21) (061) 270-03-25;
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Медицинский центр «Оксфорд Медикал Запорожье» (ул. Михаила Гончаренко, 7) (061) 233- 7- 233, 096 - 238 -3- 238.
Напомним, медики рекомендуют вакцинироваться от гриппа, что также снижает риск заражения на COVID-19. Очередной рост заболеваемости прогнозируется на конец ноября – начало декабря этого года.
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