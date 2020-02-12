Запорожская торгово-промышленная палата отмечает 80-летие: как все начиналось. Видео

Запорожская торгово-промышленная палата празднует 80-летие. Это современная организация по оказанию бизнес-услуг, распорядитель выставок и форумов в регионе, партнер влиятельных украинских и зарубежных ассоциаций.
Сегодня, 12 февраля, в выставочном центре «Козак Палац» собрались почетные гости. В их числе ветераны палатовского движения, дипломаты, руководители запорожских предприятий, представители областной и городской власти, Торгово-промышленной палаты Украины, образовательных учреждений, международные партнеры.
Президент Запорожской торгово-промышленной палаты Владимир Шамилов подчеркнул, что организация объединяет более 500 компаний региона, работающих в различных отраслях промышленности, которые представляют образование, науку, сферу услуг, консалтинг.
– Вместе с крупными промышленными компаниями, малыми и средними предприятиями региона мы прошли много ответственных периодов, учились, совершенствовались, открывали новые рынки. Сегодня мы продолжаем расти, чтобы быть современными и полезными для бизнеса. Нас радует то, что за 80 лет Торгово-промышленная палата Украины и региональные палаты признаны во всем мире. Вчера в этом зале проходил «Агрофорум», который собрал как специалистов в агросфере, так и модераторов, спикеров, которые несут в эту отрасль новшества, способы расширения рынка. Это очень важно как и для нашего региона, так и для Украины в целом. Поскольку экспортная составляющая на сегодня имеет отрицательный торговый баланс, нужно прилагать максимум усилий, чтобы в ближайшее время его выровнять, – сообщил Владимир Шамилов.
Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, генеральный секретарь Михаил Непран в комментарии журналистам подчеркнул, что Запорожская торгово-промышленная палата – двигатель системы в Украине.
– Одна из немногих в нашей системе, которая является очень активной, очень часто выступает инициатором различных идей, нововведений. Они продуктивные. Благодаря таким палатам движется и развивается наша система.
Кроме того, Михаил Непран подчеркнул, что приехал в Запорожье с несколькими предложениями по поводу улучшения экономики страны. По его словам, аграрные страны не имеют блистательной экономической перспективы, они обречены на бедность, поэтому сегодня нужно активно развивать промышленность.
– То, что у нас на сегодняшний больше аграрная страна, у нас вызвает обеспокоенность. Я буду предлагать палате, как площадке общения между бизнесом и властью, проанализировать ситуацию с тем промышленным потенциалом, который есть в области, выяснить причины, по которым некоторые предприятия закрылись и разработать стратегию, как вернуть Запорожью славу индустриального центра Украины.
Как все начиналось
В 1939 была создана Запорожская область, в административных границах которой уже работал мощный промышленный комплекс. Именно тогда формируются предпосылки для создания в 1940 году Бюро товарных экспертиз отдела торговли облисполкома – прообраза нынешней Запорожской торгово-промышленной палаты. Шло время, менялись экономические реалии. Наряду с традиционными экспертными появляются информационные услуги, затем – внешнеэкономические.
Одним из самых периодов стали 90-е годы прошлого столетия. Потеря традиционных рынков, дефицит специалистов по внешнеэкономической деятельности осложняли экономическую ситуацию в стране. Палата активно искала поддержки у европейских партнеров. И усилия были оправданы. Запорожская ТПП подписала первое международное соглашение с Промышленно-торговой палатой Манхайма (Германия). Вскоре в Запорожье прибыли более 30 немецких бизнесменов. Это событие стало примером для других стран. Начался активный обмен делегациями, переговоры с представителями бизнес-кругов Австрии, Болгарии, Италии, Турции и других стран. Устанавливается система взаимоотношений с палатами партнерами.
Сегодня партнеры Запорожской ТПП есть в Европе и странах Ближнего Востока, в Азии и в Латинской Америке – действует более 70 двусторонних соглашений о сотрудничестве. Есть поддержка со стороны международных проектов. На базе Запорожской палаты работают Центр информационной поддержки бизнеса (в рамках инициативы ЕС «EU4Business» при поддержке ЕБРР), Центр поддержки экспорта (проект «ПРОМИС», Канада), реализуется партнерство с программами GIZ «Fit for partnership with Germany», Международным торговым центром ITC (Швеция).
Это дает возможности бесплатной стажировки за рубежом, компенсации расходов на консалтинг, специальные условия кредитования. А также – коммуникации на форумах, тренингах, консультации от авторитетных украинских и зарубежных экспертов.
Ежегодно в Запорожье, Бердянске, Мелитополе, других районных центрах эксперты Запорожской ТПП предоставляют больше 20000 услуг для бизнеса. В частности, обратившись в Палату, крупные компании и частные предприниматели получают услуги по сопровождению ВЭД, экспертизы, сертификации происхождения товара, таможенного декларирования, разработки и сертификации систем менеджмента качества, юридическую поддержку, услуги перевода.