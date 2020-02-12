В запорожской мэрии прокомментировали обыски в департаменте по управлению ЖКХ

Директор департамента правового обеспечения городского совета Валерий Зломинога прокомментировал ситуацию с вручением подозрения директору департамента по управлению ЖКХ городского совета Сергею Полевому.
Он отметил, что дело, по которому было вручено подозрение, касается событий 2017 года – установление насосов в многоквартирных домах. Открыто оно было в 2018 году, а подозрение вручили только сегодня.
– Возникает несколько вопросов – почему у правоохранителей столько лежало это дело? Неужели не было другого времени, неужели это дело нужно было расследовать так долго? Также есть другой вопрос – неужели продолжается давление после аэропорта? Конечно, такое бывает, что документы несколько лет пролежали «в столе», но это очень странно – в течение такого длительного времени расследовать дело, по которому есть документы и доказанные факты. Это выглядит так, будто его держали для удобного случая, – отметил Валерий Зломинога.
По словам директора правового обеспечения городского совета, после ознакомления с подозрением возникает еще один вопрос.
– Удивляет позиция правоохранителей. Она заключается в следующем. С одной стороны государство через Государственную экспертизу согласовывает цену на закупку материалов, цены хорошие и можно закупать. С другой стороны приходят правоохранители и говорят, что это дорого, – сказал Валерий Зломинога.
Напомним, сегодня в СБУ сообщили, что работники полиции совместно с сотрудниками СБУ выявили факт хищения средств местного бюджета руководителем Департамента ЖКХ Запорожского городского совета, который действовал в сговоре с должностными лицами двух предприятий при выполнении работ по замене повышающих насосов водоснабжения. Директор Департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета заключил договора с коммерческой структурой на более десяти миллионов гривен. Средства были выделены на замену насосов центрального отопления и холодного водоснабжения в многоквартирных домах Запорожья.