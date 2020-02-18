На ул. Бородинской в Запорожье взорвали банкомат. Фото с места событий

Сегодня ночью на ул. Бородинской неизвестные взорвали банкомат «Укрсиббанка». Об этом сообщили в полиции.
На данный момент на месте работают правоохранители. Выясняются все обстоятельства и детали происшествия, о которых будет сообщено позже.
Корреспондент РепортерUA побывал на месте события и запечатлел последствия.
10:16. В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили, что 18 февраля около трех часов ночи в дежурную часть Днепровского отдела полиции поступила информация о том, что по улице Бородинской повреждено банкомат. На место происшествия выезжали заместитель начальника ГУНП в Запорожской области - начальник криминальной полиции Руслан Невожай, следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции, эксперты-криминалисты, работники взрывотехнической управления и кинологической службы.
Полицейскими установлено, что неизвестные лица, путем подрыва повредили банкомат и фасад филиала одного из банков, расположенных на первом этаже жилого пятиэтажного дома. Сумма ущерба устанавливается.
В настоящее время проводятся первоочередные следственно-оперативные действия, продолжается осмотр места происшествия. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.