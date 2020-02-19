В Днепре похитили местную предпринимательницу и требовали выкуп. Фото

РепортерUA 19 Фев 2020 - 14:50

В Днепре члены преступной группы, угрожая оружием, похитили местную предпринимательницу и требовали у нее 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

«18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль Volkswagen Passat. У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон», - говорится в сообщении.

Спецназовцы КОРД перехватили злоумышленников на улице Феодосийской, заблокировав их автомобиль.

«Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», - отметили в полиции.

Подозреваемые задержаны. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице. По данному факту следователи открыли уголовные производства по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146) и по статье о разбое (ч. 2 ст. 187) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.

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