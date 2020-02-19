В Днепре похитили местную предпринимательницу и требовали выкуп. Фото

В Днепре члены преступной группы, угрожая оружием, похитили местную предпринимательницу и требовали у нее 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
«18 февраля в полицию поступила оперативная информация о подготовке разбойного нападения на 56-летнюю женщину - директора одного из предприятий. Около семи вечера члены преступной группировки посадили ее в свой автомобиль Volkswagen Passat. У потерпевшей забрали сумку с личными вещами и мобильный телефон», - говорится в сообщении.
Спецназовцы КОРД перехватили злоумышленников на улице Феодосийской, заблокировав их автомобиль.
«Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений», - отметили в полиции.
Подозреваемые задержаны. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице. По данному факту следователи открыли уголовные производства по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146) и по статье о разбое (ч. 2 ст. 187) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам уголовных производств грозит до 10 лет лишения свободы.