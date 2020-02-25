Карантинная стоянка и маски: запорожский аэропорт проверили на готовность к выявлению коронавируса. Фото

Сегодня, 25 февраля, представители городской власти проверили степень готовности аэропорта и персонала к возможному принятию пассажиров из Китая.
В аэропорту создали условия, в которых можно выявлять предполагаемых носителей коронавируса. Как сообщили в мэрии, на территории аэропорта подготовили эпидемиологическую карантинную стоянку для самолетов, если борт является санитарным или на нем граждане с подозрением на болезнь. Персонал аэропорта обеспечен средствами индивидуальной защиты: перчатками, масками, дезинфицирующими растворами.
Для круглосуточного контроля работает контрольно-санитарный пункт с необходимым оборудованием. Также там есть средства индивидуальной защиты повышенного уровня: противоэпидемические костюмы (противочумные) – чтобы защитить всех задействованных при обслуживании потенциально опасных рейсов. На территории аэропорта создали изолятор для инфицированных пассажиров в случае подозрения на коронавирус – там можно будет находиться до приезда медиков.
Для проверки путешественников, прибывающих из других стран, закуплены специальные дистанционные термометры. С этим оборудованием обследуют пассажиров после выхода из самолета.
– Измеряем температуру пассажирам, у которых есть подозрение на заболевание. Если хотя бы у одного человека окажется повышенная температура, мы будем проверять пассажиров самолета более подробно, даже если это внутренний рейс. Также каждый прибывающий турист заполняет анкету со своими данными, чтобы понять, бывал ли он в азиатских странах недавно, общался ли с потенциальным носителем вируса. Мы готовы к любым ситуациям и следим, чтобы не пропустить возможную угрозу на территорию города, – сказал первый заместитель директора КП «Международный аэропорт «Запорожье» Марк Гиренко.
В ходе проверки аэропорта представители городской власти сделали вывод, что персонал полностью готов к внештатным ситуациям, связанных с вирусом.
– Мы готовим аэропорт, потому что хотим максимально обезопасить жителей города от возможной угрозы. Это касается не только коронавируса, но и других видов вируса, таких как корь или различные штаммы гриппа. На данный момент в Запорожье не выявлено ни одного случая коронавируса или подозрения на него. Нет повода для волнений и паники, ведь эти подготовительные меры носят исключительно профилактический характер. Наш контрольно-санитарный пункт соответствует всем международным стандартам, специалисты проинструктированы, они квалифицированные, есть необходимое оборудование и понимание ситуации, чтобы в случае опасности оперативно среагировать, - отметил советник городского головы Валерий Эделев.