В запорожском аэропорту на коронавирус проверяют пассажиров всех рейсов: как это происходит. Фото

Сегодня, 26 февраля, в международном аэропорту «Запорожье» приземлился утренний рейс, следовавший из Стамбула. Напомним, что с сегодняшнего дня в запорожском аэропорту введен усиленный режим санитарного и эпидемиологического контроля.
В частности, международный аэропорт принимает рейсы из Египта, Турции, Израиля, Польши и Беларуси. Проверкам подлежат все рейсы, даже из тех стран, где не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Первыми пассажиров на борту встретили бригада пограничников и бригада эпидемиологов в составе трех медработников. Менее чем за 20 минут у всех пассажиров и членов экипажа проверили температуру. Во всех 92 присутствующих не выявлено повышенной температуры, поэтому они перешли на таможенный контроль.
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Карантинная стоянка и маски: запорожский аэропорт проверили на готовность к выявлению коронавируса. Фото
Главный фельдшер аэропорта Полина Матрос ознакомила присутствующих с работой медпункта и обустроенного изолятора с отдельным входом для пассажиров. Она рассказала о механизме их работы в случае выявления подозрения на коронавирус. В аэропорту в наличии два бесконтактных термометра, 27 защитных костюмов, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
По информации и.о. директора КП «Международный аэропорт Запорожья» Алексея Дубревского, сегодня по плану прибудет еще три рейса: из Варшавы, Шарм-эль-Шейха и Минска. Важно, что до прибытия этих рейсов уже есть информация, сколько пассажиров на борту, их состояние здоровья, был кто-то из пассажиров в последнее время в Китае или стране, где зафиксированы случаи инфекционного заболевания.