В запорожском аэропорту на коронавирус проверяют пассажиров всех рейсов: как это происходит. Фото

РепортерUA 26 Фев 2020 - 12:14

Сегодня, 26 февраля, в международном аэропорту «Запорожье» приземлился утренний рейс, следовавший из Стамбула. Напомним, что с сегодняшнего дня в запорожском аэропорту введен усиленный режим санитарного и эпидемиологического контроля.

В частности, международный аэропорт принимает рейсы из Египта, Турции, Израиля, Польши и Беларуси. Проверкам подлежат все рейсы, даже из тех стран, где не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Первыми пассажиров на борту встретили бригада пограничников и бригада эпидемиологов в составе трех медработников.  Менее чем за 20 минут у всех пассажиров и членов экипажа проверили температуру. Во всех 92 присутствующих не выявлено повышенной температуры, поэтому они перешли на таможенный контроль.
Главный фельдшер аэропорта Полина Матрос ознакомила присутствующих с работой медпункта и обустроенного изолятора с отдельным входом для пассажиров. Она рассказала о механизме их работы в случае выявления подозрения на коронавирус. В аэропорту в наличии два бесконтактных термометра, 27 защитных костюмов, сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.
 
По информации и.о. директора КП «Международный аэропорт Запорожья» Алексея Дубревского, сегодня по плану прибудет еще три рейса: из Варшавы, Шарм-эль-Шейха и Минска. Важно, что до прибытия этих рейсов уже есть информация, сколько пассажиров на борту, их состояние здоровья, был кто-то из пассажиров в последнее время в Китае или стране, где зафиксированы случаи инфекционного заболевания.
public://uploads/photos/picture-36.jpg
public://uploads/photos/picture-42.jpg
public://uploads/photos/picture-45.jpg
public://uploads/photos/picture-30.jpg

public://uploads/photos/picture-33_0.jpg
public://uploads/photos/picture-18_0.jpg
public://uploads/photos/picture-21.jpg
public://uploads/photos/picture-24_0.jpg
public://uploads/photos/picture-27_0.jpg
public://uploads/photos/picture-6_2.jpg
public://uploads/photos/picture-9_2.jpg
public://uploads/photos/picture-12_1.jpg
public://uploads/photos/picture-3_2_0.jpg
public://uploads/photos/picture-41.jpg
public://uploads/photos/picture-44.jpg
public://uploads/photos/picture-47.jpg
public://uploads/photos/picture-14_0.jpg
public://uploads/photos/picture-17.jpg
public://uploads/photos/picture-20.jpg
public://uploads/photos/picture-23.jpg
public://uploads/photos/picture-26_0.jpg
public://uploads/photos/picture-38.jpg
public://uploads/photos/picture-8_2.jpg
public://uploads/photos/picture-11_1.jpg
public://uploads/photos/picture-2_2.jpg
public://uploads/photos/picture-5_2_0.jpg
public://uploads/photos/picture-43.jpg
public://uploads/photos/picture-25_0.jpg
public://uploads/photos/picture-28.jpg
public://uploads/photos/picture-31.jpg
public://uploads/photos/picture-34_0.jpg
public://uploads/photos/picture-13_1.jpg
public://uploads/photos/picture-16_0.jpg
public://uploads/photos/picture-19.jpg
public://uploads/photos/picture-22_0.jpg
public://uploads/photos/picture-4_2_0.jpg
public://uploads/photos/picture-7_2.jpg
public://uploads/photos/picture-10_1.jpg
public://uploads/photos/foto-1_2_0.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...