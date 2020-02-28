Турция намерена закрыть Босфор для России

РепортерUA 28 Фев 2020 - 10:42

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе, пишет Интерфакс.

Отмечается, что решение о перекрытии проливов может быть принято на основании статей 20 и 21 конвенции Монтрё 1936 года о режиме проливов, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя находящейся под угрозой непосредственной военной опасности.

Кроме того сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.

В то же время, представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев сообщил, что два фрегата Адмирал Макаров и Адмирал Григорович с крылатыми ракетами Калибр-НК проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Он также сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. «Третий фрегат ЧФ данной серии - Адмирал Эссен, выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», - добавил представитель ЧФ.

Как известно, данные фрегаты ранее неоднократно участвовали в российской операции против повстанцев у берегов Сирии.

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