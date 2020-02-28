Турция намерена закрыть Босфор для России

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей в качестве реакции на обострение ситуации в Идлибе, пишет Интерфакс.
Кроме того сообщается, что турецкая сторона может отложить развертывание С-400, которое ранее было запланировано на апрель.
В то же время, представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев сообщил, что два фрегата Адмирал Макаров и Адмирал Григорович с крылатыми ракетами Калибр-НК проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
Он также сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. «Третий фрегат ЧФ данной серии - Адмирал Эссен, выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года», - добавил представитель ЧФ.
Как известно, данные фрегаты ранее неоднократно участвовали в российской операции против повстанцев у берегов Сирии.