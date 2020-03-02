ДТП на Хортице: запорожцев просят сдать кровь для пострадавших

В результате ДТП, которое произошло в субботу вечером на Хортице, два человека погибли, еще два человека пострадали. Родные и близкие пострадавших просят помочь в их спасении.
Напомним, в тот вечер лоб в лоб столкнулись два «Ланоса». Один из водителей погиб на месте, второй скончался в больнице, еще двое пассажиров получили серьезные травмы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 29 февраля около 18:40 водитель автомобиля «Дэу-Ланос», двигаясь от улицы Сергея Тюленина в направлении улицы Преображенского, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем «Дэу-Ланос», в салоне которого находились два пассажира – мужчина и женщина 1987 года рождения.
На месте ДТП работали 2 реанимационные, 1 кардиореанимационная и 2 медицинских бригады. На месте погиб 47-летний водитель, которого из авто вырезали спасатели. Второй водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы конечностей, ребер, бедра, гемопневмоторакс. Его госпитализировали в городскую больницу № 5, где 36-летний мужчина скончался.
Еще двое человек находятся в 5-й больнице в тяжелом состоянии. 32-летняя женщина получила в результате ДТП закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и живота с повреждением внутренних органов. У 30-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму грудной клетки, перелом левого бедра.
По данным из социальных сетей, пострадавшие являются супругами, у них двое детей. Пара находится в реанимации. Друзья семьи просят всех, кто может, сдать завтра кровь. Желающих помочь пострадавшим ждут 2 марта с 9.00 в 5-й горбольнице. Сдавать кровь необходимо для Сайгак Андрея Владимировича и Сидоренко Натальи Геннадиевны.
Желающие узнать, какая еще помощь нужна семье пострадавших в ДТП, могут по телефонам: 099 025 03 35 Вита, 099 290 74 20 Кирилл.
Также полиция обращается к свидетелям ДТП или водителей транспортных средств, которые имеют видеозаписи, касающиеся указанного события, с просьбой откликнуться и обратиться по телефону (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.