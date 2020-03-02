В Запорожье во время реконструкции сквера нашли остатки Торговых рядов Старого Александровска. Фото

РепортерUA 02 Мар 2020 - 09:49

Во время реконструкции сквера Пионеров рабочие нашли остатки Торговых рядов Старого Александровска. Об этом сообщили на странице в Фейсбуке департамента архитектуры и градостроения Запорожского горсовета.

Были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к скамейке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по современной ул. Почтовой. Лавка в 1917-1918 годов принадлежала Александровскому купцу Абраму Моисеевичу Геншафту.

Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Будучи архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска, Торговые ряды имели три параллельных ряда скамеек, ограниченных проспектом Соборным, улицами Благовещенской, Почтовой и Базарной и были разрушены во время освобождения Запорожья в 1943 году.

На данный момент археологические исследования продолжаются.

Напомним, реконструкция сквера стартовала 2 декабря 2019 года.

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