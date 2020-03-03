Замглавы запорожской общины попался на миллионной взятке. Фото

Сегодня, 3 марта, на вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержали заместителя председателя одной из объединенных территориальных общин региона. Операцию по разоблачению взяточника провели СУ ГУНП в Запорожской области совместно с работниками управления стратегических расследований ГУНП возле ТЦ «Ашан» на Набережной магистрали Запорожья.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, по предварительной версии следствия, чиновник требовал деньги от представителя местной коммерческой структуры. За 1 млн грн он обещал предпринимателю содействие в решении вопроса о выделении земельного участка.
Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тыс грн.
Проводятся первоочередные неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств. Также, решается вопрос о сообщении о подозрении по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания разоблаченной лице пресечения.
В случае доказательства вины заместителю председателя ОТГ в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в течение трех лет.