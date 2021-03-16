У председателя ЗОГА появится заместитель по вопросам диджитализации. Видео

РепортерUA 16 Мар 2021 - 14:35

У председателя Запорожской областной государственной администрации появится еще один заместитель, который будет заниматься вопросами диджитализации. Об этом Александр Старух заявил во время пресс-конференции.

Губернатор не назвал фамилии человека, который займет данную должность, но отметил, что фактически он уже работает в облгосадминистрации, просто его повысят в должности.

Напомним, вчера, 15 марта, Александр Старух официально представил своего первого заместителя – бывшего прокурора Владимира Шустова.

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