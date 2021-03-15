«Будет помогать решать проблемные вопросы»: в ЗОГА представили первого заместителя губернатора. Фото

«Владимир Владимирович работал в органах прокуратуры разных уровней. Он хорошо знает наш регион и в должности первого заместителя будет помогать всем нам решать проблемные вопросы юридического характера. На сегодня их накопилось в области немало», - отметил Александр Старух.
Владимир Шустов родился в 1981 году в с. Красноармейское Новоазовского района Донецкой области. Юрист, закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». С 2003 по 2021 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры.
Ранее РепортерUA сообщал о том, что первым заместителем главы Запорожской ОГА может стать прокурор.
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