«Будет помогать решать проблемные вопросы»: в ЗОГА представили первого заместителя губернатора. Фото

РепортерUA, фото ЗОГА 15 Мар 2021 - 11:18

Сегодня, 15 марта, во время совещания с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации Александр Старух представил своего первого заместителя - Владимира Шустова. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ЗОГА.

«Владимир Владимирович работал в органах прокуратуры разных уровней. Он хорошо знает наш регион и в должности первого заместителя будет помогать всем нам решать проблемные вопросы юридического характера. На сегодня их накопилось в области немало», - отметил Александр Старух.

Владимир Шустов родился в 1981 году в с. Красноармейское Новоазовского района Донецкой области. Юрист, закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности «правоведение». С 2003 по 2021 годы работал на различных должностях в органах прокуратуры.

Ранее РепортерUA сообщал о том, что первым заместителем главы Запорожской ОГА может стать прокурор.

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