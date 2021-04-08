«Идем по худшему итальянскому сценарию»: будут ли полностью останавливать транспорт в Запорожской области

Запорожская область с 9 апреля переходит в «красную» карантинную зону. Как будет работать общественный транспорт на территориях будут решать местные власти. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщил журналистам председатель ЗОГА Александр Старух, передает корреспондент РепортерUA.
По словам главы ЗОГА, Запорожье идет «по худшему итальянскому сценарию».
«С начилием кислорода сейчас проблем нет, койко-места увеличиваются. Вопрос в том, хватит ли врачей? Я понимаю, что люди очень устали от всех ограничительных мер. Но выхода другого нет. В Запорожье три четверти койко-мест заполнены, в некоторых больницах до 100% и необходимо вводить дополнительные жесткие ограничения. Мы видим, что локдаун давал свой результат», - подчеркнул Александр Старух.
Сегодня состоялось заседание областной комиссии ТЭБ ЧС, во время которой рекомендовали всем территориям усилить ограничительные меры в соответствии с постановлением Кабмина. Персональную ответственность за ситуацию на территориях несут руководители громад, городов, сел.
Один из самых важных вопросов в повестке дня – как будет работать общественный транспорт в пределах региона (пригородные, междугородние перевозки и так далее). Александр Старух подчеркнул, что решение о том, как будет обстоять ситуация в Запорожье, примет решение городская комиссия ТЭБ ЧС.
«Мы не можем остановить движение транспорта полностью, потому что людям необходимо доезжать и на работу, и в больницу. Поэтому на территориях необходимо отработать дополнительные ограничения уже сегодня. Нужно заранее предупредить людей в случае введения пропускной системы или других правил, - отметил глава ЗОГА. - Если ситуация не будет менятся, то ясно, что ограничения будут становиться более жесткими, чтобы мы могли удержать ситуацию».
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