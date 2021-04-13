Официально: в Запорожье 90% заболевших на COVID пользовались общественным транспортом

В Запорожье 90% заболевших на COVID пользовались общественным транспортом. Об этом во время пресс-конференции рассказал председатель облгосадминистрации Александр Старух.
- Было установлено, что 90% всех зараженных COVID пользовались общественным транспортом. Это точка передачи болезни. Именно поэтому большое внимание уделяется работе общественного транспорта. Если все эти меры не дадут результатов, будут введены более жесткие ограничения. Также люди должны понимать и нести ответственность за свое поведение и соблюдать все правила, чтобы не только не болеть, но и не заражать других людей, особенно – пожилых, которые находятся в зоне риска, - отметил, подводя итоги, Александр Старух.
Напомним, решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций введен ряд ограничений. В частности, в Запорожской области останавливается автобусное сообщение между городами области. Так, с 14 апреля на пригородные рейсы (протяженностью до 50 км.) из Запорожья, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Полог пассажиров будут перевозить по специальным пропускам. Чтобы попасть в областной центр, жителям Кушугума, Балабиного, Вольнянский, надо взять такие документы у себя на работе.
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В Запорожской области с 14 апреля остановят работу междугороднего общественного транспорта
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В Запорожье ограничили работу общественного транспорта во время карантина
Руководителям предприятий поручено максимально ввести дистанционную работу для своих работников. Также всем школам рекомендовано полностью перейти на дистанционное обучение.
В парках, скверах и других рекреационных зонах, где возможно скопление людей, запрещается проведение любых массовых и развлекательных мероприятий. Также запрещается принимать посетителей заведениям общественного питания, включая летние площадки кафе.
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