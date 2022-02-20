Фоторепортаж: в Запорожье почтили память Героев Небесной сотни

В Запорожье сегодня, 20 февраля, состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню Героев Небесной Сотни. Сотни запорожцев пришли с цветами и лампадками к зданию ЗОГА.
Этот День отмечается ежегодно 20 февраля согласно указу Президента от 11 февраля 2015 «Об увековечении подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни». Как передает корреспондент РепортерUA, на мероприятии присутствовали сотни человек. Среди них: военные, представители духовенства, общественных организаций и власти, а также неравнодушные жители Запорожья.
Церемония началась с исполнения гимна Украины. После представители духовенства провели панихиду по погибшим украинцам, а хор Запорожской областной филармонии им. Глинки исполнил «Молитву за Украину».
- Сегодня мы чтим память о погибших в Небесной сотне... Сейчас у нас есть современное вооружение, которое помогает бороться с врагом. Настоящую независимость оставили люди на Майдане. Она будет отстояна и мы победим, - обратился к присутствующим участник Запорожского майдана, участник АТО Тимур Кныш.
- Говорю от большой семьи Запорожского «Сечевого коллегиума», говорю от имени нашего казацкого совета, – заявил во время выступления ученик Запорожской школы-интерната «Сечевой коллегиум» Ярослав Зобник. – Сегодняшнему одиннадцатикласснику коллегиума во время Революции Достоинства было 7-8 лет. Нас на Майдане не было, но на Майдане в Киеве, в два этих кровавых дня, было немало бывших коллегиантов, наших выпускников. Сегодня мы благодарим всем, кто защищал достоинство нашего региона... Мы обещаем быть достойными вашему подвигу во имя Украины, во имя будущего. В наших жилах – горячая украинская кровь, в наших душах – Украина, навечно, навсегда.
Напомним, что 18-20 февраля 2014 года были самые кровавые дни во время Майдана в Киеве. В результате ушло из жизни более ста человек из разных уголков Украины. Самому старшему майдановцу было 82 года, а самому младшему - 17 лет. 105 Героям Небесной Сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.
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