У мэра Запорожья может появиться еще один помощник

На сайте Национального агентства по предупреждению коррупции (далее НАПК - Ред.) 17 мая появилась декларация кандидата на должность помощника городского головы Запорожья. Ее подал депутат Запорожского райсовета Борис Розсоха.
Борис Розсоха был избран депутатом Запорожского районного совета от партии «Европейская Солидарность» на местных выборах в прошлом году. Розсоха является сооснователем общественных организации «Запорожская городская ассоциация мини-футбола» и «Общественное движение «Строим Запорожье вместе».
В декларации депутат указал основным местом своей работы компанию «АДВЕ-М», которой владеет его супруга. Компания зарегистрирована в поселке Новониколаевка и занимается печатью. Его заработная плата составила 31 тысячу гривен. Также депутат получил материальную помощь в 20,6 тысяч гривен и выплаты из центра занятости в 13,9 тысяч гривен.
Кандидат в помощники мэра владеет квартирой (площадью 56 квадратных метров) в Запорожье. Транспортные средства в декларации не указаны. Борис Розсоха имеет сбережения в 15 тысяч долларов США, а его супруга - 10 тысяч евро.
Напомним, во время продолжения пленарного заседания 5-й сессии Запорожского городского совета произошли изменения в составе заместителей городского головы.
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