Опубликовано заявление Гончарука об отставке. Фото

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление о своей отставке в Верховную Раду. Фото документа было опубликовано в Телеграм-канале депутата от фракции «Слуга народа» Александра Качуры.
В Раде прямо сейчас проходит заседание Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти, там обсуждают проект постановления об увольнении Гончарука, передает Страна.ua.
Напомним, что вчера на экстренном заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил сменить главу правительства и нескольких министров.