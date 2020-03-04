Опубликовано заявление Гончарука об отставке. Фото

РепортерUA 04 Мар 2020 - 09:53

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление о своей отставке в Верховную Раду. Фото документа было опубликовано в Телеграм-канале депутата от фракции «Слуга народа» Александра Качуры.

В Раде прямо сейчас проходит заседание Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти, там обсуждают проект постановления об увольнении Гончарука, передает Страна.ua.

Напомним, что вчера на экстренном заседании фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил сменить главу правительства и нескольких министров. 

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