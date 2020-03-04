В запорожском аэропорту отработали действия на случай выявления больных на коронавирус. Фото

В международном аэропорту «Запорожье» приземлился рейс из Стамбула, среди пассажиров обнаружены люди с признаками заболевания на коронавирус. Именно по такой легенде сегодня в медицинском пункте аэропорта прошли учения, в которых принимали участие медики и службы гражданской защиты.
На практике были отработаны действия органов управления и сил специализированной медицинской службы гражданской защиты Запорожской области при выявлении больных, подозреваемых в острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Согласно легенде учений, в Запорожье прибыло 54 человека из Стамбула. Во время проведения термометрии выявлено два человека, которые путешествовали по странам Западной Европы и один человек, который имеет повышенную температуру тела и признаки острого респираторного заболевания.
Медицинским персоналом проведена временная изоляция лиц. Врачами организовано проведение вирусологических лабораторных исследований на грипп и ОРВИ с помощью быстрого теста. Также были вызваны бригады скорой медицинской помощи. По результатам теста двум лицам рекомендуется самоизоляция по месту жительства в течение двух недель. Бригадами скорой медицинской помощи проведена эвакуация лица с признаками острого респираторного заболевания в областную инфекционную клиническую больницу.
До этого специальные учения для врачей состоялись во всех медицинских учреждениях области. В случае выявления заболевания медицинские учреждения и медики готовы оказывать необходимую квалифицированную помощь.
По словам руководителя Запорожского областного лабораторного центра Романа Терехова, все пассажиры международных рейсов в запорожском аэропорту проходят тотальный температурный контроль. Ежедневно специалистами проверяется состояние здоровья около 450-700 пассажиров. На сегодня ни одного случая заболевания выявлено не было.
Также медики напомнили основные правила профилактики заболевания, это - правила гигиены, правильный режим дня, полноценное питание и изолирование от больных людей с признаками простуды.