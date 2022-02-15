В Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к нагрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе военных колонн», - рассказал представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Добавим, в СНБО не видят угрозы нападения России на Украину 16 или 17 февраля и уверяют, что ситуация под контролем.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube.