ВМС ВСУ: Украинские военнослужащие, защищавшие остров Змеиный, живы и находятся в плену

Украинские военнослужащие, мужественно защищавшие остров Змеиный в Черном море, живы и находятся в плену у российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба Командования Военно-Морских Сил ВСУ.
"26 февраля, получив информацию, что на о. Змеиный среди наших защитников могут быть погибшие и раненые, к острову с целью выполнения гуманитарной миссии было направлено гражданское судно Сапфир, для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники», - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне незаконно захватили судно и пленили пребывающих на нем людей. Командование Военно-Морских Сил потребовало от РФ немедленного освободить захваченных граждан Украины.
"Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши побратимы живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронив" их", - говорится в сообщении.
Напомним, атака на остров Змеиный началась вечером 24 февраля. Агрессор вел обстрелы с корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ. Враг неоднократно призывал украинских защитников на острове сдаваться, однако те держали оборону. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что 13 украинских пограничников погибли.
Командование ВМС добавило, что российские захватчики полностью уничтожили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны.
"Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", добавили в пресс-службе.
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