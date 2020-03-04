Торговые ряды Старого Александровска: находку в запорожском сквере сохранят и накроют стеклом

В Александровском районе реконструкция сквера Пионеров проходит под наблюдением археологов. Получены необходимые документы, в том числе в Министерстве культуры. Ведь сквер является частью исторического ареала Запорожья, сообщается на сайте городского совета.
Как сообщал РепортерUA ранее, в результате археологического надзора при проведении работ были обнаружены кирпичные и гранитные ступени к лавке Нижнего Гостиного ряда Торговых рядов, который находился по ул. Почтовой (во времена Александровска - ул. Екатеринославская).
Согласно архивным данным, лавка до 1917-1918 годов принадлежала Александровском купцу Абраму Моисеевичу Геншафту. Торговые ряды на Базарной площади Старого Александровска располагались на месте современного сквера Пионеров в 1874-1905 и 1911-1943 годах. Они были архитектурной доминантой центральной части Старого Александровска. Здания сильно пострадали во время освобождения Запорожья в 1943 году.
Эту находку планируется сохранить как часть обновленного сквера. Рассматривается возможность накрыть в дальнейшем ее стеклом, чтобы запорожцы и гости города могли ее видеть.
Отметим, что реконструкцию обещают завершить в середине августа.