Рада уволила Гончарука

РепортерUA 04 Мар 2020 - 18:02

Верховная Рада Украины уволила Алексея Гончарука с должности Премьер-министра.

Соответствующий проект постановления поддержали 353 депутата на внеочередном заседании парламента.

После голосования Гончарук и весь состав Кабмина покинули сессионный зал Верховной Рады.

На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Гончарук был избран Премьер-министром 29 августа 2019 года.

Верховная Рада 4 октября 2019 года утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы деятельности парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно только в случае, если Премьер-министр сам напишет заявление об увольнении.

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