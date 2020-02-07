Гончарук выступает с отчетом в Раде. Видео

РепортерUA 07 Фев 2020 - 11:18

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает в Верховной Раде с промежуточным отчетом работы Кабинета министров. В парламенте проходит час вопросов к правительству.

Перед премьер-министром с докладом выступил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Затем народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Во время заседания в четверг, 6 февраля, ВР успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.

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