Гончарук выступает с отчетом в Раде. Видео

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает в Верховной Раде с промежуточным отчетом работы Кабинета министров. В парламенте проходит час вопросов к правительству.
Перед премьер-министром с докладом выступил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Затем народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Во время заседания в четверг, 6 февраля, ВР успела рассмотреть 184 поправки из более чем 4000.