Как родные встречали людей из обсервации на Полтавщине. Фото. Видео

РепортерUA 05 Мар 2020 - 15:11

Сегодня, 5 марта, в полдень людей, находящихся на обсервации, выпустили из медцентра в Новых Санжарах в объятия родных и друзей. Об этом сообщило местное издание Полтавщина.

Как известно, на двухнедельной обсервации находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев (это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля) и 22 члена авиационного экипажа и сопровождающего медицинского персонала. 

Украинцев автобусами отвезут в родные города, а иностранцев – в Киев. Территория медцентра будет дезинфицирована. Всем, кто был на обсервации, выдадут справки об отсутствии коронавируса.

 

 

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