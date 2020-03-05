Как родные встречали людей из обсервации на Полтавщине. Фото. Видео

Сегодня, 5 марта, в полдень людей, находящихся на обсервации, выпустили из медцентра в Новых Санжарах в объятия родных и друзей. Об этом сообщило местное издание Полтавщина.
Как известно, на двухнедельной обсервации находились 45 граждан Украины и 27 иностранцев (это граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля) и 22 члена авиационного экипажа и сопровождающего медицинского персонала.
Украинцев автобусами отвезут в родные города, а иностранцев – в Киев. Территория медцентра будет дезинфицирована. Всем, кто был на обсервации, выдадут справки об отсутствии коронавируса.