Эрдоган и Путин договорились о прекращении огня в Сирии

Президенты Турции и России по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно вступит в силу после 00:00 6 марта. Об этом Реждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин заявили во время совместной пресс-конференции по результатам переговоров.
Президенты и их группы переговорщиков вели переговоры в течение почти семи часов, сообщает Громадське. Путин сначала отметил обострение напряженности в Сирии в течение последних нескольких месяцев, возложив ответственность за это на сирийские «бандформирования».
Эрдоган также сообщил, что проведет встречу высокого уровня с Путиным в ближайшее время. «Сегодняшние переговоры ... являются выражением нашего желания достичь полного урегулирования войны в Сирии ... Сегодня (5 марта) после полуночи вступит в силу немедленное прекращение огня», - добавил президент Турции.