Признание «ЛДНР»: Украина открыла уголовное дело

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела против президента Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ после заявлений о признании «ЛДНР». Производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.
Как написала генпрокурор Ирина Венедиктов на Facebook, 15 февраля депутаты Госдумы обратились к Путины с просьбой признать независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Венедиктова добавила, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ, на котором прозвучали заявления с поддержкой этой идеи.
«Наши действия - регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти», - написала генпрокурор.
По ее словам, украинские прокуроры займутся этим делом по полной программе. «Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба «за границей» станет тяжело», - заверила Венедиктова.
Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
После этих заявлений из России президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.