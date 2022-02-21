Признание «ЛДНР»: Украина открыла уголовное дело

РепортерUA 21 Фев 2022 - 22:01

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела против президента Владимира Путина и членов Совета безопасности РФ после заявлений о признании «ЛДНР». Производство начато по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Как написала генпрокурор Ирина Венедиктов на Facebook, 15 февраля депутаты Госдумы обратились к Путины с просьбой признать независимость так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Венедиктова добавила, что 21 февраля состоялось заседание Совбеза РФ, на котором прозвучали заявления с поддержкой этой идеи.

«Наши действия - регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины - публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти», - написала генпрокурор.

По ее словам, украинские прокуроры займутся этим делом по полной программе. «Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба «за границей» станет тяжело», - заверила Венедиктова.

Напомним, сегодня Путин провел заседание Совета безопасности РФ по вопросу признания так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

После этих заявлений из России президент Украины Владимир Зеленский провел срочные консультации с лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем.

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