Владимир Зеленский записал обращение к украинцам. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по поводу решения России признать так называемые «ЛДНР». Выступлению главы государства предшествовало заседание СНБО.
Отметим, Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО на фоне заявлений России о признании псевдореспублик "ЛДНР". Кроме того, глава государства созвонился с президентом США Джо Байденом, а также анонсировал переговоры с премьером Британии Борисом Джонсоном.
Как известно, сегодня президент РФ Владимир Путин созвал Совбез, на котором обсуждался вопрос признания "ЛДНР". После этого, вечером Путин выступил с обращением к россиям, в котором после получасового экскурса в историю с критикой Украины Путин подписал указ о признании псевдореспублик.
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