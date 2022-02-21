Путин признал «ДНР» и «ЛНР»

РепортерUA 21 Фев 2022 - 21:47

Президент России Владимир Путин признал так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики». Это означает, что официальная Москва теперь признает оккупированный украинский Донбасс как "независимые государства" с центрами в Донецке и Луганске. Об этом глава Кремля заявил во время видеообращения к гражданам России.

Сообщается, что главари так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля обратились к Путину с просьбой о признании. Они также предложили заключить соглашения, которые, в том числе, предусматривают оказание официальной военной помощи с российской стороны.

 

«Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между «ДНР» и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», - отметил главарь оккупантов в Донецке.

В свою очередь Пасечник обратился к Путину с просьбой о признании «ЛНР» якобы из-за угрозы жизни 300 тысяч граждан России, которые проживают в оккупированных районах Луганской области.

Владимир Путин 21 февраля в связи с обострением на Донбассе и массовой эвакуацией мирных жителей с оккупированных территорий в Россию провел заседание Совета безопасности, на которое вынесли признание «ЛДНР». На заседании он заявил, что Украина якобы не собирается исполнять минские соглашения, а также в очередной раз напомнил об «угрозах для России» из-за возможного принятия Украины в НАТО.

Другие члены Совбеза обратили внимание на то, что Украина якобы располагает всем, чтобы создать ядерное оружие, и не будет выполнять минские соглашения при нынешней расстановке сил.

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